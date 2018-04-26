Şanlıurfa'da Seçim Hazırlıkları

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya başkanlığında düzenlenen toplantıya katılan Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, AK kadrolar olarak seçime hazır olduklarını söyledi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya başkanlığında Başkent Ankara'da her ay rutin olarak düzenlenen büyükşehir ve il belediye başkanları toplantısına katıldı.

Yerel yönetimler bazında seçim hazırlıklarının değerlendirildiği toplantı sonrası bir açıklama yapan Çiftçi, "Ülkemizin geleceği açısından çok önemli bir sürece daha giriyoruz. Bilindiği gibi 24 Haziran'da halkımız sandık başına giderek ülkemizin istikrarı için oy kullanacak. Bizler de AK Kadrolar olarak seçim öncesi hazırlıklarımızı değerlendirdik. AK kadrolar olarak bizler seçime hazırız. Her zaman olduğu gibi yine halkımızdan aldığımız güçle kapı kapı gezerek 24 Haziran seçimlerinin önemini vatandaşlarımıza anlatacağız" dedi. - ŞANLIURFA