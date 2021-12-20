Şanlıurfa'da Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen kitap ve eser bulundu - Haberler
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Şanlıurfa'da Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen kitap ve eser bulundu

Şanlıurfa'da Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen kitap ve eser bulundu
AA / Mehmet Fatih Aslan - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen kitap ve eser ele geçirildi.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen kitap ve eser ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Eyyübiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında, 2 milyon dolar karşılığında tarihi eser alışverişi yapılacağı bilgisi üzerine Suriye uyruklu T.E.H'nin evine operasyon düzenledi.

Ekipler, operasyonda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen üzerinde dini yazılar ile semboller bulunan 41 sayfalık kitap ve deri üzerine işlemeli dini yazılar ile insan figürü bulunan eser ele geçirdi.

T.E.H'yi gözaltına alan ekipler, sağlık kontrolünün ardından işlemleri için Jandarma Komutanlığına götürdü.

Şanlıurfa'da Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen kitap ve eser bulundu

Şanlıurfa'da Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen kitap ve eser bulundu

Şanlıurfa'da Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen kitap ve eser bulundu

Şanlıurfa'da Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen kitap ve eser bulundu

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AA / Mehmet Fatih Aslan - Son Dakika Haberleri

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