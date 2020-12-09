Bakan Koca'nın vaka sayısındaki hızlı artışa dikkat çektiği Şanlıurfa'da PTT önünde uzun kuyruklar oluştu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın korona vaka sayısındaki hızlı artışa dikkat çektiği Şanlıurfa'da, fatura ödemek ve işlem yaptırmak isteyenler, PTT şubeleri önünde kuyruk oluşturdu. Bir an önce sıranın kendilerine gelmesini bekleyenler, koronavirüs tedbirlerine uymayınca çevik kuvvet ekibi gelerek uyarı yaptı.

Şanlıurfa'da çoğu kadın olmak üzere onlarca kişi, işlem yaptırmak için PTT şubesine geldi. Sarayönü PTT Şubesi'nin önünde aralarında hiç mesafe olmadan uzun kuyruk oluşturanlar, sıranın kendilerine gelmesini bekledi.

POLİS, MASKE VE MESAFEYE DİKKAT ETMEYENLERİ UYARDI

Zaman zaman sıra yüzünden tartışmanın çıktığı şubede görevliler de zor anlar yaşadı. Yoğunluk üzerine PTT önüne çevik kuvvet ekipleri yönlendirildi. Polis, aralarında mesafe bırakmayan ve maske takmayanları uyarıp, herkesi sıraya koydu.

BAKAN KOCA 'HIZLI ARTIŞ'A DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde artan korona vakalarına ilişkin yaptığı açıklamada, riskli gördüğü iller arasında Şanlıurfa'ya da yer vermişti. Koca; Konya, Gaziantep, Şanlıurfa, Van, Diyarbakır başta olmak üzere birçok ilimizde hızlı artış gözlendiğini söylemişti.

TÜRKİYE'DE SON DURUM

8 Aralık'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 6 bin 593'ü semptomatik olmak üzere toplam 33 bin 198 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 211 olarak gerçekleşti. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bin 314'e, toplam hasta sayısı ise 552 bin 304'e yükseldi.

Bu veriler sonrası Türkiye'de virüsün çıktığı Mart ayından beri vaka ve vefat sayısında rekor kırılmış oldu.

Kuyruktan görüntüler:

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK