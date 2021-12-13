Şanlıurfa'da oynadığı tabanca ateş alan çocuk ağır yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şanlıurfa'da oynadığı tabanca ateş alan çocuk ağır yaralandı

Şanlıurfa'da oynadığı tabanca ateş alan çocuk ağır yaralandı
AA / Cuma Sarı - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde oynadığı tabanca ateş alan çocuk ağır yaralandı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde oynadığı tabanca ateş alan çocuk ağır yaralandı.

Kırsal Kuytuca Mahallesi'nde babasının ruhsatlı tabancasıyla oynayan Kübra Kaplan (13), tabancanın ateş alması sonucu göğsünden yaralandı.

Yakınları tarafından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaplan, ameliyata alındı.

Kaplan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Temizlediği silahtan çıkan kurşunlar önce kendisine daha sonra eşine isabet etti

Temizlediği silahtan çıkan kurşunlar önce kendisine daha sonra eşine isabet etti

AA / Cuma Sarı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title