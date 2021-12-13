Şanlıurfa'da oynadığı tabanca ateş alan çocuk ağır yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde oynadığı tabanca ateş alan çocuk ağır yaralandı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde oynadığı tabanca ateş alan çocuk ağır yaralandı.
Kırsal Kuytuca Mahallesi'nde babasının ruhsatlı tabancasıyla oynayan Kübra Kaplan (13), tabancanın ateş alması sonucu göğsünden yaralandı.
Yakınları tarafından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaplan, ameliyata alındı.
Kaplan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
AA / Cuma Sarı - Son Dakika Haberleri
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