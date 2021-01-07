Şanlıurfa'da otomobilde 300 kaçak cep telefonu ele geçirildi
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Şanlıurfa'da otomobilde 300 kaçak cep telefonu ele geçirildi

07.01.2021 11:30 | Son Güncelleme: 07.01.2021 11:35
Şanlıurfa'da otomobilde 300 kaçak cep telefonu ele geçirildi

ŞANLIURFA'da bir otomobilde yapılan aramada gümrük kaçağı 300 cep telefonu ve 600 batarya ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'da bir otomobilde yapılan aramada gümrük kaçağı 300 cep telefonu ve 600 batarya ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüten İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucunda gümrük kaçağı mal getirdiği tespit edilen kişiyi takibe aldı. Ekipler plakası öğrenilemeyen otomobili durdurdu. Yapılan aramada konsol kısmında oluşturulan gizli bölmede 300 cep telefonu, 600 telefon bataryası ile bin 195 dolar ve 2 bin 370 lira ele geçirildi. Malzemelere el koyan jandarma ekipleri, ismi açıklamayan otomobil sürücüsünü gözaltına aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer ŞULUL

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