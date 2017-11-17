Şanlıurfa'da Otomobil ile Kamyon Çarpıştı: 3 Yaralı

Şanlıurfa'da, otomobil ve kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, İsmail Çelik'in kullandığı 41 EC 535 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Bozova karayolunun 20. kilometresinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 80 KG 069 plakalı kamyon ile çarpıştı.



Kazada sürücü Çelik ile otomobilde bulunan Sevim Demir ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.



Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.