Şanlıurfa'da otomobil ile çarpışan motosikletteki 3 kişi yaralandı
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Şanlıurfa'da otomobil ile çarpışan motosikletteki 3 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da otomobil ile çarpışan motosikletteki 3 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Salih Darıcı - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

B.S'nin kullandığı 34 GA 7104 plakalı otomobil, Meydan Mahallesi'nde sürücüsü henüz belirlenemeyen plakasız motosikletle çarpıştı.

Kazada motosikletteki A.Ç, Y.Ç. ile E.D. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şanlıurfa'da otomobil ile çarpışan motosikletteki 3 kişi yaralandı
Şanlıurfa'da otomobil ile çarpışan motosikletteki 3 kişi yaralandı
Şanlıurfa'da otomobil ile çarpışan motosikletteki 3 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Darıcı

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