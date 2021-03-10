Şanlıurfa'da Miraç Kandili coşkusu

Düşük riskli iller arasında yer alan Şanlıurfa'da, Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlar Balıklıgöl yerleşkesindeki camilere akın etti.

Düşük riskli iller arasında yer alan Şanlıurfa'da, Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlar Balıklıgöl yerleşkesindeki camilere akın etti.

Miraç Kandili dolayısıyla akşam saatlerinden itibaren Balıklıgöl yerleşkesine gelenler, burada abdest aldı. Yatsı namazının ardından Şanlıurfa Müftülüğünce Dergah Camisi'nde mevlit okutuldu. Kent merkezi ile ilçelerden gelen çok sayıda vatandaş, kandil dolayısıyla Dergah Camisi'nde yoğunluk oluşturdu. Bazı dernek yetkilileri ile vatandaşlar, çeşitli ikramlara bulundu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı