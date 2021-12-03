Şanlıurfa'da kuyumcudan altın çalan hırsız, iş yeri sahibi tarafından etkisiz hale getirildi - Haberler
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Şanlıurfa'da kuyumcudan altın çalan hırsız, iş yeri sahibi tarafından etkisiz hale getirildi

AA / Müslüm Etgü - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da kuyumcudan altın çalan hırsız, iş yeri sahibi tarafından etkisiz hale getirildi

Şanlıurfa'da bir kuyumcudan oyuncak silahla bir miktar altın alıp kaçan hırsız, iş yeri sahibi tarafından ayağından vurularak yakalandı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da bir kuyumcudan oyuncak silahla bir miktar altın alıp kaçan hırsız, iş yeri sahibi tarafından ayağından vurularak yakalandı.

Merkez Haliliye ilçesi Süleymaniye Mahallesi'ndeki bir kuyumcu dükkanına giren hırsız, iş yeri sahibine silah doğrultarak dükkandaki altınların bir miktarını alıp kaçmaya başladı.

Soyguncuyu takip eden işyeri sahibi Muhammet Yıldırım, çevredeki vatandaşların yavaşlattığı zanlı N.A'yı tabancayla ayağından vurarak etkisiz hale getirdi.

Olay yerine kısa sürede ulaşan polis ekipleri, çevrede güvenlik tedbirleri alırken, sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan N.A. hastaneye kaldırıldı. Ekiplerce yapılan kontrollerde, zanlının soygunda oyuncak silah kullandığı tespit edildi.

İş yeri sahibinin babası Reşit Yıldırım, hırsızın yakalandığı için mutlu olduklarını belirterek, "Oğlum dükkanda temizlik yaparken biri geliyor, silahını çekiyor ve elindeki poşete 'altınları koy diyor' ve altınları alarak kaçmaya çalışıyor, yakaladık çok şükür." dedi.

Şanlıurfa'da kuyumcudan altın çalan hırsız, iş yeri sahibi tarafından etkisiz hale getirildi

Şanlıurfa'da kuyumcudan altın çalan hırsız, iş yeri sahibi tarafından etkisiz hale getirildi

Şanlıurfa'da kuyumcudan altın çalan hırsız, iş yeri sahibi tarafından etkisiz hale getirildi

Şanlıurfa'da kuyumcudan altın çalan hırsız, iş yeri sahibi tarafından etkisiz hale getirildi

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AA / Müslüm Etgü - Son Dakika Haberleri

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