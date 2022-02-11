Şanlıurfa'da kuyumcu soygununa 2 tutuklama

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da silahlı ve maskeli kuyumcu soygunu ile ilgili gözaltına alınan 3 kişiden ikisi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, 27 Aralık 2021 tarihinde, Haliliye ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Güvenlik Caddesi'ndeki kuyumcuda gerçekleştirilen soygunla ilgili soruşturma yürüten Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube ekipleri, olayla ilgili zanlıların Şanlıurfa ve Bursa'daki adreslerine baskın düzenledi. Operasyonda M.F.A. (27), İ.N. (24) ve Z.A. (52) gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.N. ile M.F.A. tutuklandı, Z.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ŞANLIURFA