Şanlıurfa'da kuyumcu soygununa 2 tutuklama - Haberler
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Şanlıurfa'da kuyumcu soygununa 2 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Şanlıurfa'da kuyumcu soygununa 2 tutuklama

Şanlıurfa'da silahlı ve maskeli kuyumcu soygunu ile ilgili gözaltına alınan 3 kişiden ikisi tutuklandı.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da silahlı ve maskeli kuyumcu soygunu ile ilgili gözaltına alınan 3 kişiden ikisi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, 27 Aralık 2021 tarihinde, Haliliye ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Güvenlik Caddesi'ndeki kuyumcuda gerçekleştirilen soygunla ilgili soruşturma yürüten Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube ekipleri, olayla ilgili zanlıların Şanlıurfa ve Bursa'daki adreslerine baskın düzenledi. Operasyonda M.F.A. (27), İ.N. (24) ve Z.A. (52) gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.N. ile M.F.A. tutuklandı, Z.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da kuyumcu soygununa 2 tutuklama

Şanlıurfa'da kuyumcu soygununa 2 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Güvenlik Caddesi, Şanlıurfa, Kuyumcu, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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