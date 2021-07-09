Şanlıurfa'da Kovid-19 ile mücadele kapsamında aşılama çalışmaları

Siverek Belediyesi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında belediye personeline ve vatandaşlara aşı yapılıyor.

Siverek Belediyesi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında belediye personeline ve vatandaşlara aşı yapılıyor.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında belediye personeline sosyal tesislerde oluşturulan noktada aşılama çalışması başlatıldı.

Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, Kovid-19 ile mücadelede aşının önemine değinerek, "Salgınla mücadelede en önemli güç aşı yaptırmak, bu hastalığın biran önce bitmesi noktasında vatandaşlarımızdan ricamız aşılarını biran önce yaptırmalarıdır. Belediye personelimizin aşılarını yapması için sağlık personelleri bir stant oluşturdular. Personellerimiz burada aşılarını olmaya başladılar. Tüm vadandaşlarımızı kurulan stantlarda aşı olmaya davet ediyorum." dedi.

Çakmak, aşılanma konusundaki gayretleri için tüm sağlık personeline teşekkür etti.

Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Atakan Akman da aşısını olduğu için mutlu olduğunu söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cuma Sarı