Şanlıurfa'da koruma altındaki kelaynaklar doğaya bırakıldı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki Kelaynak Üreme İstasyonu'nda nesli tükenme tehlikesinde olduğu için koruma altında bulunan 278 kuş, üreme dönemleri dolayısıyla doğaya salındı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki Kelaynak Üreme İstasyonu'nda nesli tükenme tehlikesinde olduğu için koruma altında bulunan 278 kuş, üreme dönemleri dolayısıyla doğaya salındı.

Dünyada popülasyonları Fas ve Türkiye'de, küçük bir grubu da Suriye'de bulunan kelaynaklar, 1977'den bu yana ilçede Fırat Nehri kenarındaki, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Kelaynak Üreme İstasyonu'nda koruma altında tutuluyor.

Kelaynaklar, şubat aylarında üremeleri ve doğal yaşamlarını sürdürebilmeleri için kafesten çıkarılarak doğaya bırakılıyor.

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan kelaynaklar, göç döneminin yaklaştığı yaz sonunda yeniden kafese alınıyor.

Kelaynak Üreme İstasyonu'nda koruma altında bulunan 278 kelaynak, yeniden doğaya salındı.

"Geçen yıl rekor yavru eklendi"

Şanlıurfa Vali Yardımcısı Metin Esen, istasyonda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, bölgedeki kelaynakların bereketin sembolü olarak nitelendirildiğini dile getirdi.

Doğaya salınan kuşların yüksek oranda yavrulaması temennisinde bulunan Esen, "Korumaya alınan kelaynak kuşları için yapılan çalışmaların neticeleri alınıyor. Geçen yıl 68 ile rekor sayıda yavru elde edilmiştir. Önümüzdeki yıllarda bu kuşların gökyüzünü kapladığı günleri de inşallah görürüz." dedi.

Birecik Kaymakamı Kadir Duman da bir yıldır bugünü heyecanla beklediklerini belirterek, "Fırat'ın incisi Birecik ilçemizin en önemli simgelerinden birisi kelaynak kuşlarımızdır. Kuşlarımız bereket ve bolluğun sembolü olarak bilinmektedir." diye konuştu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürü Hacı Ahmet Çiçek ise kelaynakların neslini korumak için büyük özen gösterdiklerini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş