ŞANLIURFA - Komşular arasındaki kavgada 8 kişi yaralandı
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ŞANLIURFA - Komşular arasındaki kavgada 8 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Cuma Sarı - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde komşular arasında borç meselesinden kaynaklanan kavgada 8 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde komşular arasında borç meselesinden kaynaklanan kavgada 8 kişi yaralandı.

Hayriye Mahallesi'nde aralarında borç nedeniyle husumet bulunan aileler arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüşmesi üzerine Metin (24), Şiyar (22), Şahin (21), Burak (14), Ali (43), Ersin (20), Yusuf (23) ve Sedat B. (29) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kavganın yaşandığı mahalleye çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis komşuların yeniden kavga etme ihtimaline karşı mahalle ve hastanede yoğun güvenlik önlemi aldı.

ŞANLIURFA - Komşular arasındaki kavgada 8 kişi yaralandı
ŞANLIURFA - Komşular arasındaki kavgada 8 kişi yaralandı
ŞANLIURFA - Komşular arasındaki kavgada 8 kişi yaralandı
ŞANLIURFA - Komşular arasındaki kavgada 8 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cuma Sarı

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