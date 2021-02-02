Şanlıurfa'da kavgaya müdahale eden iki polis tüfekle ateş açılması sonucu yaralandı
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Şanlıurfa'da kavgaya müdahale eden iki polis tüfekle ateş açılması sonucu yaralandı

02.02.2021 01:53 | Son Güncelleme: 02.02.2021 01:56
Şanlıurfa'da kavgaya müdahale eden iki polis tüfekle ateş açılması sonucu yaralandı

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde çıkan kavgaya müdahale eden iki polis, av tüfeğiyle ateş açılması sonucu yaralandı.

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde çıkan kavgaya müdahale eden iki polis, av tüfeğiyle ateş açılması sonucu yaralandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ihbar üzerine ilçe merkezindeki kavgaya müdahalede bulunan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekibine av tüfeğiyle ateş açıldı.

Saçmaların isabet ettiği iki polis, 112 Acil Servis ekiplerince Hilvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlk müdahalenin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralı polislerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

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