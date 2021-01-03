Şanlıurfa'da kardeşlerin bıçaklı kavgası: 2 ağır yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Şanlıurfa'da kardeşlerin bıçaklı kavgası: 2 ağır yaralı

03.01.2021 16:40 | Son Güncelleme: 03.01.2021 16:44
Şanlıurfa'da kardeşlerin bıçaklı kavgası: 2 ağır yaralı

ŞANLIURFA'da 3 kardeş arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kardeş ağır yaralandı, bir kardeş ise gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'da 3 kardeş arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kardeş ağır yaralandı, bir kardeş ise gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde Süleymaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Erdal, Sıtkı ve Ahmet Ş. kardeşler arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada bıçak darbesiyle yaralanan Erdal ve Sıtkı Ş. kardeşler, çağırılan ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavisine başlanan 2 kardeşin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Polis, kavgaya karışan kardeşlerden Ahmet Ş.'yi gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.


Şanlıurfa'da kardeşlerin bıçaklı kavgası: 2 ağır yaralı
Şanlıurfa'da kardeşlerin bıçaklı kavgası: 2 ağır yaralı
Şanlıurfa'da kardeşlerin bıçaklı kavgası: 2 ağır yaralı
Şanlıurfa'da kardeşlerin bıçaklı kavgası: 2 ağır yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer ŞULUL

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Çağla Şıkel Acun Ilıcalı Eser Yenenler Burak Özçivit
Spor Güven Yalçın Samet Aybaba Mesut Bakkal Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kız Ocak Aydın Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şanlıurfa'da kardeşlerin bıçaklı kavgası: 2 ağır yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.1.2021 16:46:42. #1.15#
title