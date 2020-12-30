Son dakika haberleri! ŞANLIURFA - Karbonmonoksitten zehirlenen 2 kişi öldü
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Son dakika haberleri! ŞANLIURFA - Karbonmonoksitten zehirlenen 2 kişi öldü

30.12.2020 15:19 | Son Güncelleme: 30.12.2020 15:28

Gelen son dakika haberlerine göre Şanlıurfa'da sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen 2 kişi hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen 2 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye ilçesi Ahmet Yesevi Mahallesi'ndeki bir evde yaşayan 2 gençten haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, evde 2 kişinin hareketsiz yattığını tespit etti.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, Yahya Yılmaz (19) ile Hüseyin Kaya'nın (18) sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendiği belirlendi.

Cenazeler, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Son dakika haberleri! ŞANLIURFA - Karbonmonoksitten zehirlenen 2 kişi öldü
Son dakika haberleri! ŞANLIURFA - Karbonmonoksitten zehirlenen 2 kişi öldü
Son dakika haberleri! ŞANLIURFA - Karbonmonoksitten zehirlenen 2 kişi öldü
Son dakika haberleri! ŞANLIURFA - Karbonmonoksitten zehirlenen 2 kişi öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş

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