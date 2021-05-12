Şanlıurfa'da İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları protesto edildi

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi.

İlçedeki pazar yerinde sivil toplum kuruluşları öncülüğünde bir araya gelen vatandaşlar, Türk ve Filistin bayrakları açarak tekbir getirdi, sloganlar attı.

Anadolu Gençlik Derneği Halfeti Temsilcisi İbrahim Halil Güneş, yaptığı açıklamada Mescid-i Aksa'nın Müslümanların kırmızı çizgisi olduğunu söyledi.

Terör devlet İsrail'in saldırılara devam ettiğini belirten Güneş,"Terör örgütü İsrail, çok yakında nasıl bir inkılaba uğrayıp devrileceğini görecektir. Terör örgütü İsrail'in Kudüs'ten ve işgal ettiği topraklardan sökülüp atılacağı günler çok yakındır. Sadece güçten anlayan, insanlıktan nasibini almamış, her gün onlarca insanı gözünü kırpmadan öldüren ve yaralayan İsrail, hak ettiği tokadı Allah'ın izniyle bir araya gelmiş, birlik olmuş Müslümanlar tarafından yiyecektir." dedi.

Açıklamanın ardından şehitler için Kuran'ı Kerim okundu, dualar edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Sonar