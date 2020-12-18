Şanlıurfa'da işçinin makinaya kaptırdığı kolu ameliyatla yerine dikildi

Şanlıurfa'da, bir işçinin çalıştığı tekstil fabrikasında makineye kaptırdığı kol, ameliyatla yerine dikildi.

Şanlıurfa'da, bir işçinin çalıştığı tekstil fabrikasında makineye kaptırdığı kol, ameliyatla yerine dikildi.

Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, tekstil fabrikasında kolunu makinaya kaptıran 42 yaşındaki Bakır Dipbakuz, hastanenin acil servisine getirildi.

İlk müdahalesinde elinde ve kolunda yüzde 60 yumuşak doku kaybı mevcut olduğu belirlenen Dipbakuz, El Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Numan Atılgan tarafından gerçekleştirilen 4 aşamalı ve 7 saat süren zorlu bir ameliyatla kolu yerine dikildi.

Açıklamada görüşlerine yer veriler Op.Dr. Atılgan, zor ve riskli ameliyatları başarıyla gerçekleştirdiklerini söyledi.

Hastanın kolunda ve elinde doku kaybı yaşadığını belirten Atılgan, "Hastamıza aşamalı olarak 4 ameliyat gerçekleştirdik. Ameliyat sonrası takiplerinde problem yaşamadığımız hastamızın taburculuğunu planlanmaktayız. Böyle ciddi ve kompleks yaralanmalar hastanemiz el cerrahisi kliniğinde başarıyla yapılmakta olup, hastanemizin güçlü alt yapısıyla bölgemize hizmet vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Sağlına kavuşan Bakır Dipbakuz da hastane ekibine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme