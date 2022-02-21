Son dakika haberleri! Şanlıurfa'da iş yeri bekçisi tartıştığı kişiyi silahla yaraladı - Haberler

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Son dakika haberleri! Şanlıurfa'da iş yeri bekçisi tartıştığı kişiyi silahla yaraladı

AA, Mehmet Fatih Aslan - Güncel
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Son dakika haberleri... Şanlıurfa'da tartıştığı kişiyi silahla yaralayan iş yeri bekçisi, gözaltına alındı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da tartıştığı kişiyi silahla yaralayan iş yeri bekçisi, gözaltına alındı.

Merkez Haliliye ilçesi Sancaktar Mahallesi'ndeki Oduncular Pazarı'nda bir iş yerine gelen ve hamallık yaptığı öğrenilen M.G. (36) ile iş yerinin bekçisi O.F. arasında tartışma başladı.

İkili arasında yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine O.F, üzerinde taşıdığı silahı çıkararak M.G'ye doğru ateş etti.

Çevredekilerin araya girmesiyle sona eren olayda yaralanan M.G, 112 Acil Sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından iş yeri bekçisi O.F, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

Son dakika haberleri! Şanlıurfa'da iş yeri bekçisi tartıştığı kişiyi silahla yaraladı

Son dakika haberleri! Şanlıurfa'da iş yeri bekçisi tartıştığı kişiyi silahla yaraladı

Son dakika haberleri! Şanlıurfa'da iş yeri bekçisi tartıştığı kişiyi silahla yaraladı

AA / Mehmet Fatih Aslan - Güncel

Şanlıurfa, Güncel, Haberler

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