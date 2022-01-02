Son dakika... ŞANLIURFA - İki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Haberler
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Son dakika... ŞANLIURFA - İki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

AA / Mehmet Fatih Aslan - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

GAZİANTEP (AA) - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Burhan Kılıçer idaresindeki 55 AAY 036 plakalı otomobil, Şanlıurfa- Gaziantep kara yolunun 35 kilometresinde, Recep Çidir yönetimindeki 34 HV 8871 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücülerden Kılıçer, olay yerinde hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan diğer sürücü ile araçlarda bulunan Mustafa Çevik, Taha Emin Bayraktar ve Mustafa Gül, 112 Acil Servis ekiplerince Suruç ve Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı.

Kılıçer'in cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Şanlıurfa Adlı Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Son dakika... ŞANLIURFA - İki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Son dakika... ŞANLIURFA - İki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Son dakika... ŞANLIURFA - İki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Son dakika... ŞANLIURFA - İki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Son dakika... ŞANLIURFA - İki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Son dakika... ŞANLIURFA - İki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Son dakika... ŞANLIURFA - İki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

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AA / Mehmet Fatih Aslan - Son Dakika Haberleri

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