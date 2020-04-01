Şanlıurfa'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Hayati Harrani Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki aile fertleri arasında çıkan tartışma kısa sürede taş, sopa, bıçak ve silahın kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada 5 kişi yaralandı. Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.

Olay yerine sevk edilen ve çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

Polis ekipleri ayrıca, olay yerinde toplanan vatandaşlardan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı uyararak, dağılmalarını istedi.

Kaynak: AA