Şanlıurfa'da husumetli aileler barıştırıldı
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Şanlıurfa'da husumetli aileler barıştırıldı

19.01.2021 16:17 | Son Güncelleme: 19.01.2021 16:21
Şanlıurfa'da husumetli aileler barıştırıldı

ŞANLIURFA'da aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan Gergerli ve Atçı aileleri, düzenlenen törenle barıştırıldı.

ŞANLIURFA'da aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan Gergerli ve Atçı aileleri, düzenlenen törenle barıştırıldı.

Gergerli ve Atçı ailesi fertleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle 6 ay önce çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı. Kavganın ardından iki aile arasında başlayan husumetin kan davasına dönüşmemesi için Bucak aşiretinin önde gelen isimlerinden Ahmet Ersin Bucak, devreye girdi. İki ailenin ileri gelenleriyle görüşen Bucak, tarafları barışmaya ikna etti. Aile fertleri bugün birlikte yemek yiyerek, barıştıklarını ve aralarındaki husumetlerini sonlandırdıklarını ilan etti.

Ailelerin husumeti sonlandırmasına aracılık eden Ahmet Ersin Bucak, "Yaşanan tatsız olayları unutarak iki aile fertlerinin bundan böyle barış içinde yaşamalarını temenni ediyorum. Her iki tarafa da göstermiş oldukları iyi niyetten dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Barış törenine katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de duyarlılığından dolayı iki aile fertlerine teşekkür etti.


Şanlıurfa'da husumetli aileler barıştırıldı
Şanlıurfa'da husumetli aileler barıştırıldı
Şanlıurfa'da husumetli aileler barıştırıldı
Şanlıurfa'da husumetli aileler barıştırıldı
Şanlıurfa'da husumetli aileler barıştırıldı
Şanlıurfa'da husumetli aileler barıştırıldı
Şanlıurfa'da husumetli aileler barıştırıldı
Şanlıurfa'da husumetli aileler barıştırıldı
Şanlıurfa'da husumetli aileler barıştırıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer ŞULUL

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