Şanlıurfa'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Eyyübiye ilçesinin Muradiye Mahallesi'nde bir minibüste 14 paket çay çalındığı bildirilmesi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaptığı çalışmalarda hırsızlık yaptığı belirlediği S.A. ile A.E'yi adreslerinde gözaltına aldı.

Kaynak: AA