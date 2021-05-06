Şanlıurfa'da foseptik çukuruna düşen keçi kurtarıldı
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Şanlıurfa'da foseptik çukuruna düşen keçi kurtarıldı

Şanlıurfa'da foseptik çukuruna düşen keçi kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'da foseptik çukuruna düşen keçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Şanlıurfa'da foseptik çukuruna düşen keçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Bozova ilçesine bağlı Kavacık Mahallesi'nde yaşandı. Emin Duymaz'a ait keçi, mahallede bulunan foseptik çukuruna düştü. Çukura düşen keçiyi kendi imkanları ile çıkaramayan Duymaz, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, yaptıkları çalışma sonrası keçiyi çukurdan çıkardı. Keçisi kurtarılan vatandaş itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da foseptik çukuruna düşen keçi kurtarıldı
Şanlıurfa'da foseptik çukuruna düşen keçi kurtarıldı
Şanlıurfa'da foseptik çukuruna düşen keçi kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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