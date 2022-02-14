Şanlıurfa'da FETÖ operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şanlıurfa'da FETÖ operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı

AA, Rauf Maltaş - Güncel
 - Güncelleme:
Şanlıurfa'da FETÖ operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 16 kişi gözaltına alındı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 16 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma doğrultusunda, terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda daha önce örgüt içerisinde faaliyette bulundukları tespit edilen ve aralarında aktif görevde bulunan doktor, avukat, öğretmen ve polislerin de bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

AA / Rauf Maltaş - Güncel

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü, Şanlıurfa, Terör, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title