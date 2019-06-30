Şanlıurfa'da evinin damından düşen kişi öldü
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde evinin damından düşen kişi hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde evinin damından düşen kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Rüştüye Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Güler (70), uyumak için çıktığı evinin damından inmeye çalışırken düştü.
112 Acil Servis ekibince Halfeti Devlet Devlet Hastanesine kaldırılan Güler, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Güler, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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