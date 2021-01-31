Şanlıurfa'da evde çıkan yangında 3 yaşındaki çocuğu itfaiye kurtardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Şanlıurfa'da evde çıkan yangında 3 yaşındaki çocuğu itfaiye kurtardı

31.01.2021 20:23 | Son Güncelleme: 31.01.2021 20:26
Şanlıurfa'da evde çıkan yangında 3 yaşındaki çocuğu itfaiye kurtardı

Şanlıurfa'da evde çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, 3 yaşındaki Suriyeli çocuğu alevlerin arasından kurtardı.

Şanlıurfa'da evde çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, 3 yaşındaki Suriyeli çocuğu alevlerin arasından kurtardı.

Merkez Eyyübiye ilçesinin Süleymanşah Mahallesi'ndeki müstakil bir evde elektrikli ısıtıcıdan kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı.

Çevredekiler tarafından fark edilen yangın, itfaiye ekiplerine bildirildi.

Ekipler, yangın nedeniyle evde mahsur kalan 3 yaşındaki Suriye uyruklu çocuğu, alevlerin arasından kurtardı.

Henüz ismi öğrenilemeyen çocuk, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri, evdeki yangını yaklaşık bir saatte kontrol altına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Muharrem İnce Meral Akşener Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Özcan Deniz Hande Erçel Defne Samyeli Caner Cindoruk
Spor Okan Buruk Nihat Özdemir Abdullah Avcı Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Bursa Ankara İstifa Yangın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şanlıurfa'da evde çıkan yangında 3 yaşındaki çocuğu itfaiye kurtardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.1.2021 20:27:39. #1.15#
title