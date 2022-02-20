Şanlıurfa'da eğitim sırasında düşen itfaiye eri ağır yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şanlıurfa'da eğitim sırasında düşen itfaiye eri ağır yaralandı

AA, Mehmet Fatih Aslan - Güncel
 - Güncelleme:
Şanlıurfa'da eğitim sırasında düşen itfaiye eri ağır yaralandı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde eğitim sırasında merdivenden düşen itfaiye eri ağır yaralandı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde eğitim sırasında merdivenden düşen itfaiye eri ağır yaralandı.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Birecik İstasyonu'nda görevli itfaiye eri Veysel Atçı (43) eğitim sırasında itfaiye merdiveninden atlama yatağının üzerine atlamaya çalıştı.

Merdivendeki kafesin aniden hareket etmesiyle dengesini kaybederek düşen Atçı, atlama yatağının basıncının az olması nedeniyle yerde kaldı.

Arkadaşlarının kaldırmak istediği Atçı'nın hareket etmemesi üzerine durum sağlık ekiplerine bildirildi.

Ağır yaralanan Atçı, Birecik Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Bu arada olay anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

AA / Mehmet Fatih Aslan - Güncel

İtfaiye Daire Başkanlığı, Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa, İtfaiye, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title