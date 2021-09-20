Şanlıurfa'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Haberler
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Şanlıurfa'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Şanlıurfa'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yol kenarındaki tabelaya çarparak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yol kenarındaki tabelaya çarparak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Akçakale Devlet Hastanesi yakınlarında meydana geldi. R.Ö. idaresindeki 06 ER 914 plakalı Renault marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tabelaya çarparak devrildi. Kazada yaralanan sürücü, ihbarla bölgeye giden 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Şanlıurfa'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Şanlıurfa'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Şanlıurfa'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Haberler
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