Şanlıurfa'da bulunan dev kertenkele doğaya bırakıldı Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bulunan ve nesli tükenme tehlikesinde olan dev kertenkele olarak bilinen çöl varanı doğal yaşam alanına bırakıldı.

Türkiye'de "dev kertenkele" olarak da bilinen ve görüntüsüyle ürkütücü olan çöl varanı Şanlıurfa'da köylüler tarafından bulunduktan sonra tekrar doğal hayata döndü. KÖYLÜLER ASKERLERE BİLDİRDİ Birecik Böğürtlen Mahallesi'nin kırsal bölgesinde çöl varanı bulan vatandaşlar, durumu Birecik Böğürtlen Karakol Komutanlığına bildirdi. KONTROLDEN SONRA TEKRAR DOĞAYA SALINDI Bölgeye giden ekipler, hayvanı korumaya aldı. Yapılan kontrollerde sağlıklı olduğu belirlenen çöl varanı yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı. Kaynak: AA