Şanlıurfa'da annesi emzirirken nefessiz kalan bebek öldü
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Şanlıurfa'da annesi emzirirken nefessiz kalan bebek öldü

06.12.2020 11:35 | Son Güncelleme: 06.12.2020 11:40
Şanlıurfa'da annesi emzirirken nefessiz kalan bebek öldü

Şanlıurfa'da annesi emzirdiği sırada nefessiz kalan bir aylık bebek yaşamını yitirdi.

Şanlıurfa'da annesi emzirdiği sırada nefessiz kalan bir aylık bebek yaşamını yitirdi.

Harran ilçesi kırsalında bulunan Göktaş Mahallesi'nde Fatma Gün'ü emziren annesi, bebeğinin nefessiz kaldığını fark etmesi üzerine durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Eve gelen sağlık ekibi, ilk müdahalenin ardından bebeği Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Soluk borusuna süt kaçtığı tespit edilen Fatma bebek kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş

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