Şanlıurfa'da iki aile arasında kavga: 3'ü ağır 8 yaralı
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Şanlıurfa'da iki aile arasında kavga: 3'ü ağır 8 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'da iki aile arasında kavga: 3'ü ağır 8 yaralı Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde iki aile arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada 3'ü ağır 8 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da iki aile arasında kavga: 3'ü ağır 8 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde iki aile arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada 3'ü ağır 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kavga, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Demokrasi Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan Şahin ve Bilgiç aileleri, sokak ortasında kavga etti. Silah ve bıçakların da kullanıldığı kavgada 8 kişi yaralandı. Kavga nedeniyle bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılardan 5'i ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırılırken durumu ağır olan 3 kişi ise Şanlıurfa merkezdeki hastanelere götürüldü.

Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'da iki aile arasında kavga: 3'ü ağır 8 yaralı
Şanlıurfa'da iki aile arasında kavga: 3'ü ağır 8 yaralı
Şanlıurfa'da iki aile arasında kavga: 3'ü ağır 8 yaralı
Şanlıurfa'da iki aile arasında kavga: 3'ü ağır 8 yaralı
Şanlıurfa'da iki aile arasında kavga: 3'ü ağır 8 yaralı
Şanlıurfa'da iki aile arasında kavga: 3'ü ağır 8 yaralı
Şanlıurfa'da iki aile arasında kavga: 3'ü ağır 8 yaralı
Şanlıurfa'da iki aile arasında kavga: 3'ü ağır 8 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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