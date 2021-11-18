Şanlıurfa'da akrabalar arasındaki kavgada 4 kişi yaralandı - Haberler
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Şanlıurfa'da akrabalar arasındaki kavgada 4 kişi yaralandı

AA / Mehmet Fatih Aslan - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da akrabalar arasındaki kavgada 4 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, amca çocukları arasında taş, sopa ve silahın kullanıldığı kavgada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, amca çocukları arasında taş, sopa ve silahın kullanıldığı kavgada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Sarayaltı Mahallesi 11 Nisan Caddesi'nde aralarında husumet bulunan amca çocukları arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Taş, sopa ve silahın da kullanıldığı kavgada Ö.D, İ.H.D, M.D. ve H.D. yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ö.D. ve M.D'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olay yerinde ve hastanede güvenlik önlemi aldı.

AA / Mehmet Fatih Aslan - Son Dakika Haberleri

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