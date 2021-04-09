Şanlıurfa'da akrabalar arasında silahlı kavgada 1 kişi öldü

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Bahçelievler Mahallesi Halide Nusret Zorlutuna Caddesi'nde akrabalar arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Olayda yaralanan A.R. (25) ve İ.H.R. (39) bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

A.R, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın