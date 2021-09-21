Şanlıurfa'da 5 ceylan doğaya bırakıldı - Haberler
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Şanlıurfa'da 5 ceylan doğaya bırakıldı

AA / Rauf Maltaş - Haberler | Kültür Sanat
Şanlıurfa'da 5 ceylan doğaya bırakıldı

Şanlıurfa 75. Yıl Ceylan Üretme İstasyonu'nda doğan 5 ceylan daha doğaya salındı.

Şanlıurfa 75. Yıl Ceylan Üretme İstasyonu'nda doğan 5 ceylan daha doğaya salındı.

Doğal yaşam ortamları bozulduğu için nesli tükenme tehlikesi altında olan "Gazella gazella" türü ceylanlar, Şanlıurfa dağlarındaki koruma kalkanı sayesinde rahatça geziyor.

Ceylan popülasyonunu arttırmak için 75. Yıl Ceylan Üretme İstasyonu'nda da çalışmalar devam ediyor.

Burada doğan ceylanlara, doğaya hazır hale gelene kadar bakılıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü İsmail Üzmez ve beraberindeki heyetin katılımıyla, istasyonda doğan 5 ceylan daha Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda doğaya bırakıldı.

AA / Rauf Maltaş - Son Dakika Haberleri
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