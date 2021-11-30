Şanlıurfa'da 4 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti - Haberler
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Şanlıurfa'da 4 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

AA / Mustafa Güçlü - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da 4 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Hüseyin Y'nin kullandığı plakası henüz belirlenemeyen otomobil, Ceylanlı Kavşağı'nda 2 araçla çarpıştıktan sonra durdu.

Kazanın ardından aracını kontrol etmek için inen Hüseyin Y'ye yolun karşısına geçtiği sırada sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savurulan Hüseyin Y. olay yerinde hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da 4 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da 4 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

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AA / Mustafa Güçlü - Son Dakika Haberleri

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