Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Beyazgül, yarışma hakkında bilgi alarak AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Tercihini, haber kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Haberler arasında yaşam", yaşamda Bestami Bodruk'un "Ailenin minik üyesi" fotoğraflarından yana kullanan Beyazgül, sporda ise Dmitriy Golubovich'in "Uçan Hollandalı" adlı karesine oy verdi.

Beyazgül, fotoğrafları, güçlü kareleri yansıttığı için seçmekte zorlandığını belirtti.

Bütün fotoğrafları çok beğendiğini ve her birinin ayrı güzelliğinin bulunduğunu ifade eden Beyazgül, yurt içi ve dışında büyük özveriyle görev yapan Anadolu Ajansı muhabir ve çalışanlarına başarılar diledi.

AA / Müslüm Etgü - Son Dakika Haberleri

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