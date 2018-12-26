Şanlıurfa Akçakale'de 24 Derslikli Okulun Açılışı Yapıldı

Akçakale'de 24 derslikli okulun açılışı yapıldı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde arsası hayırsever iş insanı Hadi Altun tarafından bağışlanan okulun açılış töreni yapıldı. Düzenlenen törene Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Kaymakam Hamza Özer ile iş insanı Hadi Altun ve daire amirleri katıldı. Törende konuşan Vali Erin, Akçakale'de 20 okul inşasının daha tamamlanma aşamasında olduğunu belirterek, "Bir an önce o okullarında faaliyete geçmesi için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz" dedi.

Törende Hadi Altun'a teşekkür plaketi verilerek 24 derslikli okulun açılışı gerçekleştirildi.

Kaynak: DHA