ŞANLIURFA - 2022 yılının ilk bebekleri dünyaya geldi - Haberler
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ŞANLIURFA - 2022 yılının ilk bebekleri dünyaya geldi

AA / Yasin Dikme - Haberler | Güncel

Anne ile bebekten görüntüler Doktor Ahmet Köseoğlu'nun bebeğe altın takması Anne Şirin Şıhbozan'ın konuşması Yılın ilk bebekleri dünyaya geldi ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da 2022 yılının ilk bebeği Şirin ve Haci İbrahim Şıhbozan çiftinin ilk çocuğu olarak dünyaya gelen "Gülçin " oldu.

ŞANLIURFA (AA) - Anne ile bebekten görüntüler

Doktor Ahmet Köseoğlu'nun bebeğe altın takması

Anne Şirin Şıhbozan'ın konuşması Yılın ilk bebekleri dünyaya geldi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da 2022 yılının ilk bebeği Şirin ve Haci İbrahim Şıhbozan çiftinin ilk çocuğu olarak dünyaya gelen "Gülçin " oldu.

21 yaşındaki Şirin Şıhbozan, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde saat 00.00'da 3 kilo 500 gram ağırlığında bir kız bebek dünyaya getirdi.

Anne Şıhbozan, gazetecilere yaptığı açıklamada, mutluluğunu dile getirerek yılın ilk dakikalarında ilk çocuğunu kucağına almaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Şirin Şıhbozan yeni yılın çocuklarına huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini diledi.

Doktor Ahmet Köseoğlu, bebeğe çeyrek altın hediye etti.

ŞANLIURFA - 2022 yılının ilk bebekleri dünyaya geldi

ŞANLIURFA - 2022 yılının ilk bebekleri dünyaya geldi

ŞANLIURFA - 2022 yılının ilk bebekleri dünyaya geldi

AA / Yasin Dikme - Son Dakika Haberleri

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