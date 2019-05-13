Sanko Holding Geleneksel İftar Yemeği

SANKO Holding şirketlerinden Çimko Çimento ve Gaziantep Ytong çalışanları, aileleriyle birlikte iftarda buluştu.

Çalışanların Ramazan Ayını kutlayan SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adil Sani Konukoğlu, "Bir asrı aşan süredir uygulanan Konukoğlu Ailesi geleneği olan iftar yemeğinde bu yıl da sizlerle beraber olmaktan mutluyum. Şimdiden Kadir Gecenizi ve Ramazan Bayramınız mübarek olsun" dedi. "Çimento, beton ve gaz beton dahil olmak üzere her sektörde 'daha iyi ürünlerle rakiplerin önüne geçeceğiz'. Benim sizlere güvenim tam" diyen Konukoğlu, başta şehit anneleri olmak üzere rahmete kavuşan ve yaşayan bütün annelerin anneler gününü kutladı. İftar sonrası masaları dolaşarak konukların anneler gününü ve Ramazanlarını kutlayan Konukoğlu, daha sonra Sanko'da 10, 15, 20 ve 25 yıldan bu yana çalışan 48 personele, içerisine lazerle fotoğrafları işlenmiş kristal plaket, 20 yıl ve üzerinde kıdemli çalışanlara, ayrıca İstanbul Altın Rafinesinden SANKO logolu bastırılmış özel tam altın ve takım elbise armağan etti. SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adil Sani Konukoğlu'nun ev sahipliğinde Şato Restoran'da düzenlenen iftar yemeğine, Çimko Çimento Genel Müdürü Cenker Mirzaoğlu Satış Direktörü Mehmet Ülger, İnsan Kaynakları Direktörü Çiğdem Gürbüz, Mali İşler Direktörü Hüseyin İrfan İçin, Teknik Direktörü Fatih Aktaş, Satın Alma Direktörü Fevzi Savur, Hazır Beton Teknik Operasyonlar Direktörü Mustafa Demirci, Pazarlama ve Gelir Yönetimi Müdürü Anıl Gökçedağ, Narlı Fabrika Müdürü Celalettin Taşkın Kargıner, Adıyaman Fabrika Müdürü Cemal Gülsoy, Muhasebe Müdürü Tülün Arı, Bütçe Plan Kontrol ve Denetim Müdürü Yılmaz İzlimek, Gaziantep Ytong Fabrika Müdürü Hatice Müberra Şener, Satış Müdürü Cengizhan Açık, Merkez Bölge ve Yapı Kimyasalları Satış Müdürü Cihan Hacımustafaoğlu ve Sanko Holding Personel Direktörü Gündüz Taşkın da katıldı.

Plaket ve hediyelerin verilmesinden sonra, yapılan çekiliş ile de şanslı çalışanlar 5 tam ve 5 yarım altın kazandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA