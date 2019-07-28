"Sanki Sivas'ta yaşıyoruz" sözüyle tepki çeken Tunç Soyer'den açıklama: Yanlış anlaşıldım
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "Sanki Sivas'ta yaşıyoruz" sözleri tepki çekti. Soyer konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin her bir köşesini tıpkı İzmir kadar seviyorum. Öz eleştiri yapmak istedim. Yanlış anlaşıldım." dedi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e, bir konuşmasında Sivas ve Bitlis'le ilgili yaptığı bir benzetmeden dolayı vatandaşlardan tepki geldi. Bunun üzerine yeni bir açıklama yapan ve yanlış anlaşıldığını söyleyen Soyer, "Kurduğum cümle, ilimizin değerlerini anlatmakta ne denli yetersiz kaldığımıza dair bir öz eleştiriydi" dedi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer geçen perşembe turizm sektörünün çatı örgütlerinin temsilcileriyle aylık toplantılar başlattı. Soyer, toplantıların ilkinde yaptığı açıklamada İzmir'in turizm potansiyeline dikkat çekti, "Bugüne kadar bu potansiyel yokmuş gibi yaşandı. Sanki Sivas'ta yaşıyormuşuz gibi, sanki Bitlis'te yaşıyormuşuz gibi yaşadık. Oysa İzmir bambaşka bir yaşam kalitesi veriyor" diye konuştu.
Gelen tepkiler üzerine "Konunun açıklığa kavuşması için bu açıklamayı yapmak zorunda hissettim" diyen Başkan Soyer şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'nin her ilinin, her yöresinin ayrı ayrı değerli ve benzersiz olduğuna tüm kalbimle inanıyorum. Her ilimiz, kendi kadim ve doğal değerleri esas alınarak ve onları ön plana çıkartarak yönetilmeli ve tanıtılmalı.
"ÖZ ELEŞTİRİ YAPMIŞTIM"
İzmir'in turizm potansiyeliyle ilgili kurduğum cümle, ilimizin değerlerini anlatmakta ne denli yetersiz kaldığımıza dair bir öz eleştiriydi. Bitlis gibi, Sivas gibi İzmir'in olanaklarına sahip olmayan ve bütün zorluklara rağmen ileri gitmek için çabalayan kentlere göre çok daha avantajlıyken bunlar yokmuş gibi yaşamasına dair bir öz eleştiri yapmıştım.
"YANLIŞ ANLAŞILDIM"
Kaldı ki özellikle Ahlat ve Adilcevaz'a defalarca gitmiş, 'sakin şehir' olmaları için mücadele etmiş biri olarak; insanlarına, kültürüne, doğasına hayran olduğum bu şehre tepeden bakan, küçümseyen bir ifade kullanmam söz konusu olamaz. Yanlış anlaşılmış olmak nedeniyle çok üzgünüm.
Asla aklımdan geçmeyen bu yanlış anlaşılma nedeniyle sizleri incittiysem lütfen kusura bakmayın. Bir kenti başka kentler ile kıyaslamak ve farklı değerleri birbiriyle karşılaştırmak asla onayladığım bir yaklaşım değil. Sivas'ımızı, Bitlis'imizi ve Türkiye'nin her bir köşesini tıpkı İzmir kadar seviyor ve aynı derecede değerli görüyorum. Konunun açıklığa kavuşması için bu açıklamayı yapmak zorunda hissettim."
SİVAS VE BİTLİS'İN BELEDİYE BAŞKANLARI YANIT VERMİŞTİ: GİBİSİ FAZLA SOYER
Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Soyer'i tüm Sivaslılardan özür dilemeye davet etmişti.
Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay da "Gibisi fazla Soyer, biz gerçekten Bitlis'te yaşıyoruz" demiş, Soyer'in, 'İzmir'in turizmdeki potansiyelinin kullanılamadığı hususuna dikkat çekmek isterken alakasız ve küçümseyici bir şekilde sarf ettiği cümlenin son derece talihsiz, kırıcı ve maksadını aşan bir beyan olduğunu' söylemişti.
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Adam ilk soylediginde de haddini asacak bir sey dememis buna rağmen yanlış anlaşıldım ise aciklama yapayim demis.. bana ne dememis.. insanlik yapmış. Sivaslıyım sivasta yaşıyorum dedigi gibi de izmirle ilgili özeleştiri yapmış adam.. az biraz iyi niyetli olun ne olur ki?Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Adam kesinlikle haklı hiç kızmayın istanbulda 800 bin züvaslu var diye övünüp dururlar 39 ilçesinin 1 yada iki tane züvaslu belediye başkanı var siyasi olarak hiç bir ilerleme kaydedememişler gelmiş adama kızıyolar,en basitinden komşu lehirleri kayseri ve malatyadan örnek alsınlar paris gibi yerler haline gelmiş,ama yinede züvas ülkemizin güzide bir kasabası olarak nezih bir yer o başka:)))Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Ülkemizin güzide köyü sivas:))Cevap Yaz Yayından Kaldır
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sivas a kötü dememiş ki turizm açısından izmir bu illerin çok önünde olmalı demiş. yanlış anlamak için bu kadar gayret etmeyin kardeşlerim. her ilimizin ayrı güzelliği var.Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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Yumurtadan çıkmış kabugunu beğenmeyen insanlar.sivas garip .sivas sahipsiz.biraz cebi para gören kaçıyor sivas tan. Bilmem ne kadar Sivaslı var deniyor neden yatırım yapılmıyor. Bugün birçok sehirler Sivas tan ayrilmis da şehir olmuş. sivas halen aynı nedir bu Şehrimizin hali. Vefasizlik diz boyu.Acil yatırım yapılmalı güzel sivas imiza.Cevap Yaz 15 1 Yayından Kaldır
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SİVASLICevap Yaz 60 18 Yayından Kaldır
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Her ne kadar sivasda yaşamıyorsamda memletimi gürünü sivası seviyorum sivaspor süper lige çiktıktan sonra ,tutuğum takımı deyil sivasspor tarftarı oldum bu benim hakkımdır. Sn soyer umarımki talihsiz bir açıklama yapmıştır.sivas bir zamanların önemli merkezlerinden biri olduğunu bilmiyor olamaz bir şairin dediği gib gökteki yıldızları sayarsında sivasın köylerini kasabalarını ilçerini sayamassın ondandırki sivas valisine paşa vali denilmiştir çünkü o bölgedeki , şehirlerin çoğu sivasa bağlıydı hatırlatmak istedim sayın başkana nasılki istiklal caddesinin adını deyiştirmek isteyen belediye başkanın yanlışını desteklemiyorsamda sivası küçümseyecek paylaşımlarıda desteklemiyorum.sayın sivas belediye başkanı ,kaysri büyükşehir olmuş ,malatya büyük şehir olmuş ,k.maraş büyükşehir olmuş ,sizinde göç veren sivas la ne gibi çalişmalarınız var .yakında belkide elbistanın nufusu sivası aşacak kayseriye bir bak derim9 Yayından Kaldır
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KURBAN OL BİTLİS''ECevap Yaz 59 20 Yayından Kaldır
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Önce söyle sonra yanlış anlaşıldım cahil adam mısın . . .Cevap Yaz 48 18 Yayından Kaldır
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Haklı aslında. Bahsettiği şehirlerde yaşayanlar tatil için hep onun partisinin yönettiği yerlere gidiyor. Burada Sivas ve Bitlis yöneticileri biraz kendinde hata aramalı.Cevap Yaz 32 30 Yayından Kaldır