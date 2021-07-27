Saniyeler içinde tüm şehri yuttu! Çin'deki kum fırtınası kamerada
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Saniyeler içinde tüm şehri yuttu! Çin'deki kum fırtınası kamerada

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Çin'in Dunhuang kentinde meydana gelen kum fırtınası panik yarattı. Saniyeler içinde şehri kaplayan fırtına, kent sakinleri tarafından kameraya alındı. Yüksekliği 100 metreyi aşan fırtına nedeniyle bazı ana yollar kapatıldı.

Çin'in Gansu eyaletinde yer alan Dunhuang kenti kum fırtınasına teslim oldu. Kent saniyeler içinde kum ile kaplandı. Yüksekliği 100 metreyi aşan kum fırtınası kent sakinleri tarafından saniye saniye görüntülendi. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler kısa sürede viral oldu.

PEK ÇOK ANA YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Görüş mesafesi 20 metrenin altına düştüğü için polis pek çok ana yolu trafiğe kapattı. Kum fırtınası nedeniyle tüm şehirde panik yaşandı.

HERHANGİ BİR CAN KAYBI YAŞANMADI

Sürücülere otobanları terk etmeleri ve servis alanlarında beklemeleri yönünde uyarı yapıldı. Kum fırtınası nedeniyle herhangi bir can kaybının yaşanmadığı açıklandı.

HAZİRAN AYINDA DA BENZER BİR DURUM YAŞANMIŞTI

Haziran ayında da Çin'den benzer görüntüler gelmişti. Ülkenin batısındaki bir şehir olan Hotan sakinleri, kum fırtınası ile karşı karşıya kalmıştı.

O dönem Çin medyası, insan faaliyetleri ve ormansızlaşma nedeniyle aşırı hava koşullarının son yıllarda daha yaygın hale geldiğini bildirmişti.

Saniyeler içinde tüm şehri yuttu! Çin'deki kum fırtınası kamerada
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