Şanışer - Peşimde Kara Geceler sözleri - Şanışer şarkı sözleri

Şanışer - Peşimde Kara Geceler sözleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Rap dünyasında 10 yıldan uzun süredir yer alan Şanışer, geçtiğimiz senelerde Susamam parçasıyla çok konuşulan bir projeye imza atmıştı. Deniz Tekin, Sokrat ST, Sezen Aksu gibi isimlerle de düet yapan Şanışer, Kara Geceler adlı şarkısını Sezen Aksu ile yaptığı bir düet olarak paylaşmıştı. İşte, Şanışer - Peşimde Kara Geceler sözleri ve Şanışer şarkı sözleri...