Şanışer - Peşimde Kara Geceler sözleri - Şanışer şarkı sözleri
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Şanışer - Peşimde Kara Geceler sözleri - Şanışer şarkı sözleri

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Şanışer - Peşimde Kara Geceler sözleri - Şanışer şarkı sözleri

Şanışer - Peşimde Kara Geceler sözleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Rap dünyasında 10 yıldan uzun süredir yer alan Şanışer, geçtiğimiz senelerde Susamam parçasıyla çok konuşulan bir projeye imza atmıştı. Deniz Tekin, Sokrat ST, Sezen Aksu gibi isimlerle de düet yapan Şanışer, Kara Geceler adlı şarkısını Sezen Aksu ile yaptığı bir düet olarak paylaşmıştı. İşte, Şanışer - Peşimde Kara Geceler sözleri ve Şanışer şarkı sözleri...

Şanışer - Peşimde Kara Geceler sözleri ve şarkı 26 Mart 2021 tarihinde piyasaya sürüldü.

ŞANIŞER PEŞİMDE KARA GECELER SÖZLERİ

Giderim felaketler olurken (Depremler olurken)

Barajlar alçalırken (Faşizm yükselirken)

Hekimler bitkinken (Sedyeler doluyken)

Çöl olduysak bahçeyken

Dal olduysak koruyken

Karabağ'da gök bombaya, yer akan kana gömülürken

İnsanlar her konuda taraflara bölünürken

Üzülmüyorsan işsizlerin borcu borç doğururken

Senin de nefesin kesilmiyorsa, George Floyd boğulurken

Giderim gerekirse, olmak için kimseye, biraz n?fes almak için (İstemem fazla bi' ş?y)

Giderim ahval fırtınayken, anlatmak sınavken, iyiler vazgeçtiği için ahmaklar kralken

[Köprü 1]

Gece üç şiirler okurum kaldırım taşlarına

Yüzükler, çiçekler bırakıp köşe başlarına

Özürler dileyip veda edip bütün aşklarıma

Giderim, gel!

[Nakarat]

Giderim omuzlarımda bütün acılar

Peşimde kara geceler

Ödediğim bedeli bilmez sabahlar

Kazanır yine geceler (Kazanır yine geceler)

Omuzlarımda bütün acılar

Peşimde kara geceler

Ödediğim bedeli bilmez sabahlar

Kazanır yine geceler (Kazanır yine geceler)

Şanışer - Peşimde Kara Geceler sözleri - Şanışer şarkı sözleri

[Verse 2]

Yollar kalsa da umutlarıma küskün

Mahalleler üzgün, olsa da bacaklarım güçsüz (Güçsüz)

Giderim dümdüz

Güneşi kovalarım rotamdır ne tarafsa gündüz

Öyle dümdüz

Benim aydınlıktır ülküm, sizin olsun kürküm

Benim yolum başka çünkü

Ben yine eşitlikçi birkaç güzel türkü söyler

Ölene kadar özgür yaşarım, yaşayamam çünkü başka türlü

Bi' başka dünya mümkün, bi' başka dünya mümkün (Başka dünya mümkün)

Yeter ki güzelleşsin her yer de ben edilirsem edileyim Nazım gibi sürgün!

[Köprü 2]

Doğrular susarsa umutlar ölür

Doğrular susarsa umutlar ölür, umutlar ölür

Şarkılar susarsa umutlar ölür, şarkılar susarsa

[Nakarat]

Giderim omuzlarımda bütün acılar

Peşimde kara geceler

Ödediğim bedeli bilmez sabahlar

Kazanır yine geceler (Kazanır yine geceler)

Omuzlarımda bütün acılar

Peşimde kara geceler

Ödediğim bedeli bilmez sabahlar

Kazanır yine geceler (Kazanır yine geceler

- Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 10:02:37. #1.15#
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