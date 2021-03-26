Şanışer - Peşimde Kara Geceler sözleri - Şanışer şarkı sözleri
Şanışer - Peşimde Kara Geceler sözleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Rap dünyasında 10 yıldan uzun süredir yer alan Şanışer, geçtiğimiz senelerde Susamam parçasıyla çok konuşulan bir projeye imza atmıştı. Deniz Tekin, Sokrat ST, Sezen Aksu gibi isimlerle de düet yapan Şanışer, Kara Geceler adlı şarkısını Sezen Aksu ile yaptığı bir düet olarak paylaşmıştı. İşte, Şanışer - Peşimde Kara Geceler sözleri ve Şanışer şarkı sözleri...
Şanışer - Peşimde Kara Geceler sözleri ve şarkı 26 Mart 2021 tarihinde piyasaya sürüldü.
ŞANIŞER PEŞİMDE KARA GECELER SÖZLERİ
Giderim felaketler olurken (Depremler olurken)
Barajlar alçalırken (Faşizm yükselirken)
Hekimler bitkinken (Sedyeler doluyken)
Çöl olduysak bahçeyken
Dal olduysak koruyken
Karabağ'da gök bombaya, yer akan kana gömülürken
İnsanlar her konuda taraflara bölünürken
Üzülmüyorsan işsizlerin borcu borç doğururken
Senin de nefesin kesilmiyorsa, George Floyd boğulurken
Giderim gerekirse, olmak için kimseye, biraz n?fes almak için (İstemem fazla bi' ş?y)
Giderim ahval fırtınayken, anlatmak sınavken, iyiler vazgeçtiği için ahmaklar kralken
[Köprü 1]
Gece üç şiirler okurum kaldırım taşlarına
Yüzükler, çiçekler bırakıp köşe başlarına
Özürler dileyip veda edip bütün aşklarıma
Giderim, gel!
[Nakarat]
Giderim omuzlarımda bütün acılar
Peşimde kara geceler
Ödediğim bedeli bilmez sabahlar
Kazanır yine geceler (Kazanır yine geceler)
Omuzlarımda bütün acılar
Peşimde kara geceler
Ödediğim bedeli bilmez sabahlar
Kazanır yine geceler (Kazanır yine geceler)
[Verse 2]
Yollar kalsa da umutlarıma küskün
Mahalleler üzgün, olsa da bacaklarım güçsüz (Güçsüz)
Giderim dümdüz
Güneşi kovalarım rotamdır ne tarafsa gündüz
Öyle dümdüz
Benim aydınlıktır ülküm, sizin olsun kürküm
Benim yolum başka çünkü
Ben yine eşitlikçi birkaç güzel türkü söyler
Ölene kadar özgür yaşarım, yaşayamam çünkü başka türlü
Bi' başka dünya mümkün, bi' başka dünya mümkün (Başka dünya mümkün)
Yeter ki güzelleşsin her yer de ben edilirsem edileyim Nazım gibi sürgün!
[Köprü 2]
Doğrular susarsa umutlar ölür
Doğrular susarsa umutlar ölür, umutlar ölür
Şarkılar susarsa umutlar ölür, şarkılar susarsa
[Nakarat]
Giderim omuzlarımda bütün acılar
Peşimde kara geceler
Ödediğim bedeli bilmez sabahlar
Kazanır yine geceler (Kazanır yine geceler)
Omuzlarımda bütün acılar
Peşimde kara geceler
Ödediğim bedeli bilmez sabahlar
Kazanır yine geceler (Kazanır yine geceler