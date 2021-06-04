Sangal Esports l0gicman ile Yollarını Ayırdı! L0gicman'in Yeni Durağı Valorant!
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Sangal Esports l0gicman ile Yollarını Ayırdı! L0gicman'in Yeni Durağı Valorant!

Sangal Esports l0gicman ile Yollarını Ayırdı! L0gicman'in Yeni Durağı Valorant!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Sangal Esports'un AWP oyuncusu olan Ekrem "l0gicman" Aydın (logicmancs) takımdan ayrıldı, CS: GO kariyerini noktalayan l0gicman'in yeni durağı Valorant!

Sangal Esports l0gicman ile yollarını ayırdı! Geçtiğimiz yıl Nisan ayında Sangal Esports'un CS: GO kadrosuna katılan l0gicman CS: GO kariyerini noktaladığını duyurdu.

Son günlerde imoRR'un yedeğe çekilmek istemesi, S3nsey'in kadroya dahil olması ve sonrasında l0gicman'in yedeğe çekilerek imoRR'un tekrar kadroya dahil olmasıyla birlikte çalkantılı bir kadro durumu olan ekip yaptığı paylaşımda tecrübeli AWP oyuncusu olan Ekrem "l0gicman" Aydın ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

alıntılayan l0gicman Sangal'dan ayrılarak CS: GO kariyerini noktaladığını ve kariyerine Valorant ile devam edeceğini açıkladı ve gelecek planlarıyla ilgili yakın zamanda açıklama yapacağını belirtti! Tecrübeli oyuncunun yaptığı paylaşımın altına gelen KAFALAR Esports ile ilgili olan yanıtı beğenmesi de akıllarda KAFALAR Esports'a gidiyor olduğu düşüncesini doğurdu.

L0gicman'in yaptığı paylaşım şu şekilde:

ekibi olarak Ekrem "l0gicman" Aydın'a kariyerindeki yeni durağında gönülden başarılar dileriz.

Kaynak: Playerbros

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