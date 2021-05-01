Sangal CSGO Kritik Anlar videosu paylaşıldı!
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Sangal CSGO Kritik Anlar videosu paylaşıldı!

Sangal CSGO Kritik Anlar videosu paylaşıldı!
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Videodaki klipler bizleri güzel anılara götürüyor.

Ülkemizi uluslararası alanda başarılı bir şekilde temsil eden Sangal CSGO Kritik Anlar videosunu . Videoda birçok turnuvadan kesitler yer alıyor. Videonun başında ise yer alan "Saved by Seagate Gaming" göze çarpıyor.

Videoda yer alan oyuncular ve klipler hakkındaki bilgiler ise sırasıyla şu şekilde:

Ömer "imoRR" Karataş vs Anonymo - Snow Sweet Snow 3 - Inferno - 4 Kill

Engin "ngiN" Kor vs Lyngby Vikings - ESEA Premier Relegation - Vertigo - 4 Kill

Engin "MAJ3R" Küpeli vs MAGNEW - Intel ESL CS: GO Şampiyonası - Dust 2 - ACE 

Ekrem "l0gicman" Aydın vs Movistar Riders - ESEA Premier Relegation - Vertigo - ACE

Videoda yer alan klipler ise oyuncular ve organizasyon için büyük bir önem arz ediyor. Örneğin ESEA Premier Relegation kliplerine göz attığımızda organizasyonun Relegation'dan çıkışını anımsatıyor.

Kaynak: Playerbros

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