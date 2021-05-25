Sandıklı Yöresel Ürün Pazarı'nda sona yaklaşıldı

Afyonkarahisar Sandıklı Belediyesi tarafından yapımına başlanan yöresel ürün pazarında sona yaklaşıldı.

Afyonkarahisar Sandıklı Belediyesi tarafından yapımına başlanan yöresel ürün pazarında sona yaklaşıldı.

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ün talimatları doğrultusunda Sandıklı-Antalya karayolu üzerinde kurulan yöresel ürün pazarımızda son rötuşlar yapılıyor. Farklı bir konsept olarak hazırlanan yöresel ürün pazarı satış noktalarının yanına yapılan camide çalışmalar tamamlanırken, peyzaj çalışmalarının akabinde pazarımız vatandaşların hizmetine açılacak. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı