Sandıklı ile İscehisar'da "Yaya önceliği kırmızı çizimizdir" etkinliği düzenlendi
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Sandıklı ile İscehisar'da "Yaya önceliği kırmızı çizimizdir" etkinliği düzenlendi

Anadolu Ajansı / Hüseyin Ünlüsoy - Haberler | Güncel
Sandıklı ile İscehisar'da 'Yaya önceliği kırmızı çizimizdir' etkinliği düzenlendi

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ve İscehisar ilçelerinde, İçişleri Bakanlığının "30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz" uygulaması kapsamında kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine kırmızı çizgiler çizildi.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ve İscehisar ilçelerinde, İçişleri Bakanlığının "30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz" uygulaması kapsamında kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine kırmızı çizgiler çizildi.

Uygulama kapsamında, 15 Temmuz Demokrasi Meydanında etkinlik düzenlendi.

Sandıklı Belediyesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı önünde bulunan ışıksız kavşakta öğrenciler, jandarma trafik ekipleri ve polis ekipleri tarafından uygulama yapıldı.

Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, İlçe Emniyet Müdürü Hanifi Savur, İlçe Jandarma Komutanı Vekili Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ali Şafak, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Öztopbaş ve öğrenciler katıldı.

Öğrenciler yayalara geçiş üstünlüğünü hatırlatan afişler ile Demokrasi Meydanındaki kavşakta sürücüleri uyararak yayalara geçiş üstünlüğü verilmesini istedi.

Jandarma ekipleri tarafından meydana açılan stantta bilgilendirici el broşürleri dağıtılarak vatandaşların yaya geçiş üstünlüğüne uymaları konusunda daha duyarlı davranmaları gerektiği belirtildi.

İscehisar'da yayalar kırmızı çizgimiz etkinliği

İscehisar ilçesinde "30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz" etkinliği gerçekleştirildi.

Kaymakamlık, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Mehmet Çakmak Anadolu Lisesi öğrencilerinin katılımıyla trafikte yayaların geçiş üstünlüğüne yönelik etkinlik düzenlenerek farkındalık oluşturuldu.

İscehisar Kaymakamı Uğur Kapar, İscehisar'daki yaya geçitlerinde bulunan kırmızı çizgiler trafikte yayalara verilen önemi, insan hayatına verilen değeri ön plana çıkarmak için yapılan çalışmalar olduğunu söyledi.

İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Dalfidan da öğrencilere yaya geçitlerinin önemini ve yayaların haklarını hatırlatarak, kırmızı düdük hediye etti.

Öğrencilerde ellerinde pankartlar ile yaya önceliğine dikkat çektiler.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ünlüsoy

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