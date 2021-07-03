Sandıklı Hüdai Kaplıcaları'na gelen ziyaretçi sayısı artıyor
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Sandıklı Hüdai Kaplıcaları'na gelen ziyaretçi sayısı artıyor

Sandıklı Hüdai Kaplıcaları'na gelen ziyaretçi sayısı artıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, bölgenin önemli termal merkezlerinden olan Hüdai Kaplıcaları'nın her geçen yıl daha fazla ziyaretçi aldığını ve kaplıcaya olan ilginin güç geçtikçe arttığını kaydetti.

Afyonkarahisar Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, bölgenin önemli termal merkezlerinden olan Hüdai Kaplıcaları'nın her geçen yıl daha fazla ziyaretçi aldığını ve kaplıcaya olan ilginin güç geçtikçe arttığını kaydetti.

Hüdai Kaplıcaları'nda incelemelerde bulundu. Kaplıcada vatandaşlara yenilenen mekan ile hizmet verecek olan Hüdai Restoranı ziyaret eden Başkan Çöl, yetkililerden konuyla ilgili bilgiler aldı. İç ve dış tasarımı ile farklı bir konsept olarak hazırlanan Hüdai Restoranın, vatandaşların hem göz zevkine hem de damak zevkine hitap edecek şekilde güncellendiğini dile getirdi. Buradan Hüdai Kaplıcaları'nda meşhur sıcak su içmelerini ziyaret eden Başkan Çöl, buradaki vatandaşlarla sohbet ederek, ilçe ve kaplıca hakkındaki görüşlerini sorarak kendileriyle istişarelerde bulundu. - AFYONKARAHİSAR

Sandıklı Hüdai Kaplıcaları'na gelen ziyaretçi sayısı artıyor
Sandıklı Hüdai Kaplıcaları'na gelen ziyaretçi sayısı artıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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