Sandıklı'da Tübitak 4006 Bilim Fuarı Açıldı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.

Okulun konferans salonunda düzenlenen fuar, iki gün sürecek.

Fuarın açılışını AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Mahmut Saylık, İl Genel Meclisi üyeleri, İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Karaosman, Okul Müdürü Ufuk Taşbaş, öğrenci ve veliler katıldı.

Öğrenciler, protokol üyelerine projeler hakkında bilgi verdi.

Fuarda, 53 öğrencinin hazırladığı, selenoid motor, stirling motor, havalı amortisör ve akılı ev projesi gibi 26 ayrı proje yer alıyor.



Okul Müdür Yardımcısı ve TÜBİTÜK Bilim Fuarı Proje Yöneticisi Ali Demir, "53 öğrencimiz, 26 proje ile TÜBİTÜK destekleme programı kapsamında TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'na katıldı. Öğrencilerimiz, bilimle, yaparak, yaşayarak hazırladıkları projeleri sergiliyor. Birçok projemiz var. Öğrencilerimiz, araştırma, geliştirme, mühendislik, kimya, teknoloji ve tasarım adı altında bilimle iç içe olacaklar." dedi.