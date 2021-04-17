Sandıklı'da soğuk baklava iftar sofralarını tatlandırıyor
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Sandıklı'da soğuk baklava iftar sofralarını tatlandırıyor

Sandıklı'da soğuk baklava iftar sofralarını tatlandırıyor
Anadolu Ajansı / Hüseyin Ünlüsoy - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde ramazan ayında "soğuk baklava" iftar sofralarının vazgeçilmezi oluyor.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde ramazan ayında "soğuk baklava" iftar sofralarının vazgeçilmezi oluyor.

Şirinevler Mahallesinde Kahramanmaraşlı baklava ustası Abdurrahman Güneş'in yaptığı soğuk baklavalara vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Güneş, gazetecilere yaptığı açıklamada, imalathanede çeşitli baklavalar yaptığını belirterek, "Bunun yanında ramazan ayına özel güllaç ve özellikle de soğuk baklava yapıyoruz. Soğuk baklavamız yazın özellikle tüketilen bir baklava çeşidimiz. Diyabet hastaları da içerisinde çok az şeker olduğu için gönül rahatlığıyla ile tüketebilirler." diye konuştu.

Mahalle Muhtarı Eşref Yıldırım ise ilçede baklava kuyruğuna ilk kez şahit olduğunu belirterek "Özellikle soğuk baklavayı vatandaşlar çok beğendi. Çok hafif ve sütlü bir tadı var ve sofraların vazgeçilmezi oldu." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ünlüsoy

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